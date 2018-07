Cómodos en la institución, todos ven con buenos ojos la posibilidad de seguir ligados al Albinegro, pero el técnico cambió, el presupuesto será inferior al anterior y el tema económico condiciona lo deportivo.

Uno de los que están en esa situación es Nelson Seguel. El defensor puede ser opción como segundo central y lateral por la izquierda. Justamente, donde se sumó hace pocas horas a Martín Zbrun. Encima, como 3, también está con vínculo vigente Jonathan Morales.

Sin embargo, el neuquino que arribó desde la CAI hace dos temporadas no pierde las esperanzas. “Mi prioridad sigue siendo Cipolletti, porque estoy muy cómodo y agradecido con este club”, soltó el defensor, que fue titular en el último partido de la Copa Argentina en Cutral Co y sumó muchos minutos durante la campaña.

La última palabra en torno a su futuro la tendrá el técnico Víctor Zwenger, que ya está en la ciudad. Con los informes del bahiense, podrían entablarse conversaciones.

“Sólo hubo un primer contacto con la dirigencia y durante la semana no volvió a suceder. Mi idea es esperar algunos días a Cipo y, si no, abrir la cabeza a otras propuestas que andan dando vueltas. Pero mi prioridad es el club”, repitió.

Medina, Valente, Sosa y Jara están en la misma situación. El vínculo ya fue cumplido por ambas partes y están en libertad de acción desde el sábado.

Foráneos

La búsqueda de caras nuevas para reforzar la plantilla sigue orientada a un mediocampista central y dos delanteros como prioritarios.

Que lo de Zbrun se haya resuelto rápido no es sinónimo de que el mercado vaya a ser sencillo para Cipo, que pondrá primera el 1° de agosto.

El lunes 18 lo harán los juveniles de la Confluencia, junto a los que tienen contrato firmado y formaron parte de la última vuelta olímpica en cancha de Catriel, como Facundo Crespo, Morales, Juan Strak, Matías Carrera, Gustavo Del Prete. Además, Emanuel Morales, quien se perfila como uno de los nombres que comenzarán a sumar minutos delante de los ojos de sus hinchas.

