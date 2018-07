"Mi partida del club no es por un tema económico"

Pero pasaron dos temporadas, la última con malos resultados, y su estadía empezó a cuestionarse. Al término del último campeonato fue protagonista de una de las primeras reuniones que mantuvo la subcomisión de fútbol. “Yo planteé mis condiciones, pero me hicieron saber que los números para la nueva temporada no iban a permitirlo”, relató el 2. El paso de los días, en combinación con su deseo de no irse de la zona, motivaron un llamado telefónico de él mismo. “Hice saber mi predisposición a continuar. Le dije al presidente de la subcomisión de fútbol (Guillermo San Pedro) que si tenía que resignar algo de dinero, podía hacerlo. No me quería ir”, soltó.

Sin embargo, el paso de los días sin respuesta generó dudas en el jugador sobre su destino. Una conversación con Germán Alecha, ex compañero incluso como jugador, sirvió para conocer que en el gusto futbolístico del nuevo técnico no era una fija. “Alecha me explicó que Zwenger (Víctor) buscaba centrales veloces porque la idea era que el equipo presionara adelante”, confesó.

Aun con ese panorama, no perdió las esperanzas de extender su paso por el Albinegro y proyectar así los últimos momentos de su carrera profesional. Hasta que el sábado al mediodía fue notificado de que directamente no iba a ser tenido en cuenta.

“No hubo ninguna contraoferta, directamente me dijeron que ya no iba a ser tenido en cuenta, así que fue el fin de un ciclo”, concluyó.

Pese a eso, jura no estar enojado. “Me hubiera gustado que se manejaran de otra manera, pero en este ambiente es muy difícil que las cosas sucedan como uno las desea. Ya está”, cerró.

Los mejores deseos

Con su partida consumada, les deseó lo mejor a sus ex compañeros. “En el plantel siguen chicos a los que quiero mucho y les deseo lo mejor. También al club, porque soy hincha. Me hubiera gustado terminar mi carrera con esa camiseta”, lamentó.

A punto de cumplir 34 años, encontrar club fuera de la zona debería ser muy beneficioso en lo económico. “Yo quiero seguir jugando, pero hay que ver”, cerró.