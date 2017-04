Mejora la situación en el hospital, pero se mantienen las protestas

En la actualidad, las dos áreas que continúan complicadas son la de Pediatría y la de los agentes sanitarios. En el caso de la primera, todavía no se habilitan las cargas horarias para cubrir los fines de semana, con lo que son numerosos los padres que se quedan sin poder atender a sus hijos los sábados y domingos, cuando los requerimientos nunca faltan.

En el centro de salud hay actualmente seis pediatras y no dan abasto para satisfacer la demanda de la población. Después de las 20, prácticamente es el único servicio para los niños que funciona en Cipolletti, según destacan los hospitalarios. Una séptima profesional no puede cumplir sus tareas en estos momentos ya que está con licencia por un problema de salud. En la otra área, se adecuó parcialmente la cantidad de horas asignadas para trabajar pero no lo suficiente para que se pueda terminar con el diferendo laboral.

El dirigente de ATE Jorge Núñez manifestó que se mantiene el diálogo con directivos y funcionarios en procura de terminar el conflicto y normalizar todo cuanto antes.

Visión regional

Unirán reclamos interhospitalarios

Duele el bolsillo. En el nosocomio local, junto con las restricciones en horas de trabajo que impulsaron las autoridades, las principales dificultades siguen siendo los bajos salarios y la falta de personal.

Discusión ampliada. Como la realidad del centro de salud no es un hecho aislado en la provincia, para el martes que viene hay prevista aquí una reunión interhospitalaria regional.