Este proceso, denominado juicio de cesura, marca el epílogo de una investigación que arrancó a fines de 2015, de la mano de la Brigada de Investigaciones de Cipolletti, y que se cerró en febrero de este año, con la declaración de responsabilidad de gran parte de los acusados. Entre los principales condenados figuran el cipoleño José “Chiqui” Forno y Sandro Gerez Derves, quien en la actualidad es buscado intensamente debido a que no se presentó a las audiencias.

Mientras la fiscalía había adelantado que solicitará duras penas para los implicados en una veintena de asaltos y robos, la parte querellante no se quedará atrás y uno de los abogados que acompaña a las víctimas, Iván Chelía, anticipó a LM Cipolletti que se solicitará el máximo posible, considerando las limitaciones del Código Penal argentino. Por la gran cantidad de hechos, por ejemplo, los acusadores están habilitados a pedir para Forno una pena cercana a los 50 años. El ex empleado judicial, además, registra una condena por defraudación a la administración pública, aunque con la particularidad de que todavía no se encuentra firme.

En tanto, para el resto de los asaltantes declarados culpables, los castigos no bajarían de los 15 y 20 años.

Los acusadores harán un “alegato unificado”, explicó Chelía, y se especula que los abogados defensores buscarán que sus representados reciban el castigo menor por los varios delitos graves que se les atribuyen.

