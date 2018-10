Luego de conocerse la decisión de la jueza Itziar Soly de no acusar a Iud y Ojeda por entender que las pruebas presentadas no eran firmes, porque las víctimas no pudieron acreditar fechas y horarios del delito.

"¿Imprecisiones de tiempo y lugar llevaron a esta decisión? ¿De los hechos y la declaración de la menor, más allá de tiempo y lugar, nada importa?”, se preguntó Matzen en Twitter. Además, dijo que pasaría lo mismo si el acusado no fuera político reconocido.

“Lamento muchísimo que Río Negro, una vez más, tenga en su haber este tipo de hechos, donde quienes corrompen y abusan de la niñez, sean políticos o jueces o cualquier sujeto, que, por revestir cargos de autoridad, los utilicen para hacer mal, cuando debieran bregar por el bien común”, criticó.

