Más de un año sin Consejo de Discapacidad

Ayer, fuentes consultadas pusieron de relieve una serie de circunstancias que conspiran contra la reactivación del organismo, además de la no designación de representantes por parte de las entidades miembro.

Así, se recordó que el Municipio no ha dispuesto de una secretaria para asumir el rol de convocante y gestora de un relanzamiento del Consejo. Por otro lado, no cayó bien en su momento, hace más de un año, que se pidiera a los integrantes que no siguieran utilizando el salón del Consejo de Seguridad. A partir de entonces, no habrían surgido esfuerzos oficiales e institucionales por reanudar los encuentros. Ni siquiera, al parecer, por parte de los representantes del Deliberante.

Así las cosas, los miembros del CLPD no volvieron a reunirse, lo que no deja de ser preocupante. Y más cuando el gobierno nacional ha introducido muchos cambios que afectan los derechos de las personas con discapacidad.

