Si bien el proyecto de ordenanza no desmenuza el importe a pagar, el letrado aseveró que esas son las tierras a expropiar en Cipolletti, no hay otras.

En diálogo con LM Cipolletti, confirmó que el depósito judicial que debía hacer el Municipio para pagarle a los propietarios del Obrero A por la expropiación de 14 hectáreas ya se concretó. El monto previsto ascendía a los 4.284.575 millones de pesos.

"Salió la providencia el 4 de diciembre y se efectuó el depósito en la cuenta judicial. Eso sale por transferencia bancaria. La demanda está en el Juzgado Civil 1", precisó el funcionario municipal, satisfecho por la tarea cumplida.

En efecto, el apoderado de esas tierras, Carlos Romero, aseveró a LM Cipolletti que el depósito se hizo, pero esperará a que lo notifiquen para presentar la contrademanda por un monto mucho mayor que, incluso, tendrá en cuenta el daño de no poder disponer de esas tierras durante más de 10 años. En principio, reclama no menos de 650 mil dólares.

Las 2 y 10 de Febrero

En cuanto a las tomas 2 y 10 de Febrero, las de mayor superficie en Cipolletti -son 32,5 hectáreas a expropiar-, Radivoy dijo que la demanda ya está lista e ingresará en la Justicia Civil en los próximos días. Por esas tierras, el Ejecutivo le pagará a su propietario con un depósito judicial que ronda los 10 millones de pesos.

Sin acuerdo en el Barrio Obrero B

Todavía no hay una definición sobre lo que pueda pasar con las tierras del Obrero B. El titular quería negociar la expropiación con lotes de dominio público municipal, pero el proyecto de ordenanza que habilitaba ese canje está en comisión, y no hay certezas respecto de lo que pueda hacer el nuevo Concejo. “El dueño quería evitar un juicio, pero si no sale esta ordenanza, no hay otra opción, porque plata no quiere, quiere los lotes. Por ahora, la demanda no la vamos a presentar. Hay que ver si el nuevo Concejo reflota el tema”, indicó Radivoy.