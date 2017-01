Más de 100 trabajadores de la fruta podrían quedar en la calle

La crisis frutícola se agudiza en el Alto Valle rionegrino y más de 100 puestos de trabajo están en peligro por la decisión de los empresarios. Hoy se conoció que la cooperativa de trabajo Fruti Oro, de Fernández Oro, no tiene intensiones de trabajar esta temporada y dejaría en la calle a 90 empleados. También Moño Azul en Roca hace peligrar el puesto a otros 30 trabajadores proponiéndoles contratos por fuera del marco legal.

Según explicó Rubén López, secretario general de la Fruta, los empresarios a cargo de la cooperativa Fruti Oro expresaron formalmente la intensión de cerrar dejando en la calle a todo su personal.

“No fundamentaron el cierre porque no fueron afectado ni por granizo ni problemas económicos, y dicen que no hay fruta. Es una excusa para abandonar y cerrar”, expresó López. Agregó que nunca presentaron la quiebra ni ningún documento que acredite el fundamento para no hacer la temporada. Respecto a la condiciones en Moño Azul dijo desconocer la situación.

Según informó la agencia de noticias ANRoca, la empresa frutícola con instalaciones en esa ciudad le propuso a 30 trabajadores el traslado a Villa Regina, el pase a trabajo de chacra o bien un contrato por 45 días en el sector de mantenimiento.

Los empleados que resistieron abandonar sus tareas, rechazaron la propuesta ya que según explicaron implica perder la antigüedad, el puesto y lleva a una mayor inestabilidad. Tras una asamblea definieron presentarse el lunes a cumplir horario y trabajar la temporada, a la espera de una respuesta favorable.