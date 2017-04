Marcharon a la Muni por ayuda para los comedores barriales

También pidieron asistencia ante la inminente llegada del invierno y de las bajas temperaturas para que se les brinde leña, colchones, frazadas y chapas, y por la regularización de las cooperativas que necesitan comenzar a trabajar lo antes posible.

Sabino López, representante del Frente Popular, explicó: “Están creciendo diferentes grupos que se están organizando en merenderos y comedores y que, en consecuencia, demandan una atención por parte del Estado diferente a la que venían requiriendo”.

“La situación actual y el tema laboral se están volviendo complicados y eso hace que mucha gente busque reparo en las organizaciones sociales. Hemos abierto merenderos a principios de año en las 1200 Viviendas, en el 2 de Agosto y estamos por abrir uno en Martín Fierro”.

“Nosotros no vamos a usar este reclamo políticamente, la relación (con el Municipio) no es mala pero no es como cuando recién se entabló y tampoco está todo solucionado. Las gestiones son complejas”, sentenció López.

Hace pocos días, el intendente Aníbal Tortoriello había asegurado que la demanda social no había crecido, pero los vecinos advierten que va en aumento y piden ayuda.