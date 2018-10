A la hora de evaluar la pena, se tuvo en cuenta que el caso tiene una multiplicidad de víctimas y hechos, un detalle que debía ser valorado en contra del acusado alejando la pretensión de la condena del mínimo legal.

La mamá de tres de las víctimas y tía de otras dos informó a través de las redes sociales que la manifestación se llevará a cabo el sábado a las 18.30 en la plaza San Martín. "Hace más de un año y medio que mis hijos y yo tenemos custodia las 24 horas del día, somos presos sin haber sido los victimarios, somos presos nosotros y no el abusador", sentenció la mujer.

A su vez, le pidió a los vecinos que la apoyen en su lucha: "Les imploro su presencia, que la plaza de Cipolletti se llene, que los jueces escuchen el pedido de justicia. Hoy me tocó a mi, hace dos años que vengo sola escrachando todas las noches a este abusador, no me dejen sola en esta última etapa. Podrían haber sido los hijos de cualquiera. Los espero".

