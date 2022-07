Mapuches denuncian "piletas cloacales" y bloquean las obras

Desde la Confederación apuntaron a que se trata de una obra de gran magnitud que avanza "sin haberse realizado la consulta, libre, previa e informada como lo estipulan las leyes que reconocen el derecho indígena".

"Está pegado a nuestro espacio territorial y va a afectar profundamente a nuestra vida, nuestra salud y no solamente la vida de nuestras comunidades sino a la extensión donde se proyectan más viviendas y urbanización", apuntó Peti Piciñam, integrante de la Confederación Mapuche, en diálogo con LU5. La mujer describió que los piletones "van a ser llenados con desechos cloacales" y agregó que "ya sufren" la contaminación "porque atrás existe una pileta de oxidación que se desborda todo el tiempo".

"Se supone que el basural tiene proyección de correrse, pero a cambio nos están instalando un piletón de desechos cloacales", marcó. Así, adelantaron que impedirán que la obra continúe y reclamaron a la Municipalidad su detención y posterior reubicación "en un lugar más apropiado".

Piciñam informó que ya pidieron informes sobre la obra a las autoridades municipales pero no obtuvieron respuesta, por lo que ahora decidieron "llamar la atención" y apostarse en la zona para impedir el avance de las máquinas. "Esto no puede suceder, no puede haber una pileta de oxidación de tal tamaño cerca de nuestras viviendas. Estamos siendo corridos permanentemente y este es otro proyecto que nos anuncia una gran contaminación. Nosotros no lo vamos a permitir", denunció.