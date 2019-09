Manu cree que lo perjudicaron: "Fue un sabotaje"

“Estoy amargado por la situación. Por todo el esfuerzo que hago en entrenar todos los días. Dedicar el ciento por ciento de mi tiempo al automovilismo y por mi equipo también”, dijo, Manu Urcera, el cipoleño sospecha que alguien colocó una tuerca en su motor.

Pero Manu fue más allá y le dijo a la revista Solo TC: “Claramente fue un sabotaje. Porque adentro del motor encontraron pedazos de una tuerca autofrenante, que no forma parte del armado del motor. Es muy ignorante el que la tiró… Esta situación me da bronca. No puede ser que pase esto”, dijo ofuscado. Coincidió luego con el cronista de Carburando quien al abordarlo le consultó si consideraba “ex profeso” lo sucedido. “Sí” le respondió el líder de La Máxima. Y explicó: “no se usa ninguna tuerca de ese tipo en ninguna parte del motor y menos en el lugar en el que estaba” .

“Es una pena todo lo que pasó. No quiero hablar más del tema. Me gustaría que se busque el culpable que aparezca algo. Uno nunca piensa que van a pasar estas cosas”, protestó.

En la pista Urcera alivió el impacto del cambio de motor. Fue octavo y con el recargo de seis décimas de segundo, cayó al 24° lugar. Ante la paridad del TC, no fue un mal resultado. La pole fue de Juan Manuel Silva. Con este resultado, el cipoleño participará hoy de la tercera serie, prevista para las 10, partiendo desde la cuarta fila que encabezará Juan Martín Tucco (Dodge).

La final del TC irá a las 13:20, mientras que la del TC Pista largará a las 12 .