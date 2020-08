Manifestantes cortan el puente y generan caos de tránsito

En tanto del lado de Cipolletti también la Policía desvía el tránsito antes del puente por lo que en ambas manos no se generó un embotellamiento del tránsito.

La manifestación que se lleva adelante es por parte de un grupo de 12 trabajadores de la empresa Expreso Argentino quienes reclaman el pago adeudado de salarios y la reincorporación a sus puestos de trabajo.

Juan Priore, uno de los manifestantes indicó que permanecerán con la medida de fuerza al menos hasta las 14 o hasta que reciban un llamado de parte de autoridades provinciales a los que les piden "tomen cartas en el asunto".

"No estamos acostumbrados a tomar este tipo de medidas de fuerza pero lo hicimos para ver si alguien toma carta en el asunto. Hace cinco meses que no percibimos nuestro salario. Lamentablemente no cobramos el sueldo desde marzo", aseguró el manifestante.

Los manifestantes pidieron disculpas a los automovilistas por las demoras ocasionadas pero aseguraron que tomaron este modo de reclamo con la expectativa que de esta forma sean escuchados y pueden cobrar el dinero que les deben y volver a trabajar ya que hay trabajadores que pertenecían a la empresa hace más de 10 años.