Mango no bajará los brazos y luchará por el geoparque

Por razones desconocidas o muy difíciles de aventurar, el proyecto de área natural protegida Geoparque Cerro Azul no ha conseguido llamar la atención de los miembros de la Legislatura provincial, pese a lo valioso que sería para la preservación del medioambiente. "No he conseguido que la iniciativa tenga trámite", lamentó el legislador Marcelo Mango, al referirse a su primer fallido intento por instalar el debate sobre el tema en el Parlamento rionegrino.