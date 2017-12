Mamucha se recupera y pide justicia por la violenta agresión

Los pormenores de la investigación fueron revelados por Leandro Gómez, quien está muy preocupado por la escalada de violencia y las demoras en la actuación judicial. “Marcela está viva de casualidad”, destacó el hombre que convive con la cipoleña desde hace más de 20 años en el barrio San Pablo.

La denominada guerra trans se desató luego de que Ramírez recuperara la libertad y decidiera volver a prostituirse a la vera de la ruta, en el sector ubicado entre Toschi y la rotonda. Sin embargo, su presencia no fue aceptada por el resto de las personas trans y empezaron los problemas, con insultos y algunas peleas menores.

La situación no ameritaba ninguna medida de seguridad, pero en las últimas semanas se sucedieron cruces muy violentos. En el hecho ocurrido la semana pasada, Mamucha fue rodeada por no menos de 8 personas y recibió una paliza que incluyó patadas y una lluvia de gas pimienta. Gómez aseguró que “la salvó un hombre de una Fiorino, que paró para que no le peguen más. Fueron (los atacantes) con dos autos y una moto”.

A pesar de que los agresores fueron identificados, hasta el momento la víctima no declaró ante la fiscalía de turno y por eso su pareja está intranquila ante la posibilidad de que sigan las represalias. Sin ocultar su desconcierto, apuntó que “son del mismo género” y que quiere “que se solucione rápidamente”.

Mamucha fue atendida en un centro privado de salud y requirió varios puntos por los cortes en la cabeza. Asimismo, tendría una importante fisura en las costillas.

Más allá de que desde la justicia todavía no hay respuestas, Gómez agradeció el acercamiento del área de Servicio Social.

“Esto fue con alevosía y premeditado”, reiteró Gómez, quien espera una investigación firme.

LEÉ MÁS

Brutal guerra por la prostitución en la Ruta 22: ahora la ligó Mamucha

Guerra de chicas trans para tomar control de la Ruta 22