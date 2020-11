Madres se unen para reclamar la cuota alimentaria

Esta vecina cipoleña es mamá de tres hijos y, tras la separación de su pareja, inició una traumática división de bienes y, a la vez, una solicitud para que su ex pareja no se desentienda de sus responsabilidades como padre. Pero no le fue bien y terminó en gran parte soportando sola los vaivenes de la economía diaria, mientras se ilusionaba con soluciones de parte de las defensoras y el juzgado de Familia que intervenía en su situación.

Transcurrió el tiempo y, en la actualidad, Claudia casi no espera debido a que como pudo trabajó, estudió y de esa forma pudo mantener en pie su familia. “Esto no debería suceder, pero hay un montón de personas que pasan por esta situación, se olvidan de los derechos de los niños, hay una revictimización de las mujeres y una se siente vulnerada”, confesó Claudia.

La situación de Andrea, del barrio Costa Norte, no es muy distinta y comparte con Claudia el ir y venir por los pasillos judiciales con el fin de que sus ex parejas regularicen el pago de las cuotas alimentarias. En el caso de Andrea, debido a que el padre de su hijo no tenía un trabajo fijo, decidió favorecerle el cumplimiento de sus obligaciones y fijaron un monto mínimo de 1000 pesos mensuales. “Hace ocho meses que no lo deposita”, se quejó.

Tanto Andrea como Claudia están cansadas de las dilaciones y, por no contar con recursos suficientes para una asistencia legal particular, se ven sometidas a ajustarse a los tiempos que les imponen desde las defensorías oficiales y juzgados. Sobre el particular, Claudia no dudó en afirmar que “hay una doble victimización” debido a que se quedan en soledad para enfrentar el día a día de sus hogares y el sistema no les facilita los trámites para que los padres cumplan lo establecido por ley.

En cuanto al reclamo para que se revise la actuación de los funcionarios en su expediente, Claudia confía en alguna respuesta, más allá de que todavía no fue informada de avances concretos.