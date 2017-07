Desde la Unidad Cuarta explicaron ayer que detuvieron al ex boxeador en un control de tránsito que se estaba llevando a cabo entre las calles Pacheco y Mengelle porque se negó a hacer el alcotest y agredió al inspector. Sin embargo, Vidal aseguró que lo atacaron "sin justificación por ser boxeador".

"Peso 100 kilos, sé donde golpear y sé pelear, si yo agarrara a un policía lo cortaría a la mitad. Yo fui a buscar a mi hijo a un cumpleaños al barrio El Trabajo y después a mi hija a Kimika cuando me pararon. Yo hice el control de alcoholemia, soplé la pipa y no salió nada. Me hablaron mal y yo les hablé mal, después me saqué, pero no le pegué a nadie, no soy boludo", afirmó Pucará Vidal en diálogo con LU19.

Además, denunció que no se pudo defender porque lo esposaron desde un principio y que, en el medio del forcejeo, le quebraron el brazo y lo golpearon en el ojo que perdió hace año atrás. "Me llevaron al calabozo con el brazo quebrado y me insultaron. Tengo golpes en todo el cuerpo ahora. Yo no quiero quedarme así, quiero que se haga Justicia", concluyó.

No obstante, el deportista deberá enfrentar cargos por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, daños y amenazas. Dentro de las pruebas contra Vidal están las imágenes captadas por una de las cámaras de la Policía que mostrarían cómo transcurrieron los hechos durante la violenta madrugada del domingo.

