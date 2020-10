LU19, la historia de la Voz del Comahue

El llamado a licitación motivó la inquietud de un grupo de personas que se reunió y encaró el desafío. Ellos fueron José Domingo Viola, José Cornelio Andrada, Alfredo Lizazo, Moisés Omill y Ricardo Ramón Rost, que formaron Valor SRL, con las primeras letras de sus apellidos, el 31 de julio de 1963.

En sus primeros tiempos fue convocado el locutor de LU5 Adolfo Turrín para las tareas radiofónicas. Para el trabajo técnico se convocó al Sr. Luis María Gil, Lucho. Encargaron un transmisor de 250 vatios, compraron una chacra sobre Ruta 22 en su confluencia con la Ruta 151, cerca de la rotonda y lindera con lo que actualmente son una estación de servicio en desuso y una gomería. Se montó la antena transmisora y se adecuó la casa existente para las oficinas de la radio.

lu191.jpg Lu 19 su emisora en la Ruta 151.

A decir de Monti, “todo fue entusiasmo, trabajo, ensayos y contrataciones artísticas para el acto inaugural que tendría lugar en las instalaciones del Club Cipolletti, en el marco de una cena y con la actuación de Ariel Ramírez, Jaime Torres, el cómico Tatin y Atilio Stampone”.

Sin embardo, la tragedia los marcó. El día anterior a la inauguración, Adolfo Onofre y Adolfo Turrín, cuando se dirigían al aeropuerto neuquino en busca de los artistas, tuvieron un accidente que dejó imposibilitado al que iba a ser el director de LU19, accidente del que nunca se recuperó totalmente. Por este motivo se buscó a otro locutor de LU 5, Roberto Marín, quien fue el que condujo ese momento.

Debido a los tristes acontecimientos se hicieron cargo Viola, y luego Flores hasta que se produjo un acierto conductivo: la contratación de un profesional en la materia, proveniente de LU2 de Bahía Blanca, don Abraham Tohmé. A partir de este hecho, la radio comenzó su época gloriosa con gran inserción en la comunidad.

El crecimiento de la radio hizo que se adquiriera un transmisor más potente, de 1KW y luego, en mayo de 1969, uno de 10 KW, con un mástil irradiante de 140 metros de altura ubicado en cercanías de Fernández Oro, que aún está en funcionamiento, ahora con el equipamiento acorde a los tiempos que se viven.

Cambio de dueños

Las circunstancias políticas del siglo XXI hicieron que los dueños de Valor SRL vendieran la radio. Posteriormente cambiaron otra vez de dueños, hasta que Miguel Romay y Miguel Abadovsky adquirieron las acciones y la emisora se trasladó a la zona urbana de Cipolletti: en Italia esquina Yrigoyen, primero, y luego en Roca 365.

La radio nunca perdió su carácter popular en sus programas y con ello el gran afecto de la población que la considera una parte de su vida y un símbolo de Cipolletti.

Periodista, locutor y publicitario

A los 18 años, Abraham Tohmé, comenzó su profesión en LU2 Radio Bahía Blanca y el diario La Nueva Provincia. Fue director de LU19 La Voz del Comahue de Cipolletti, a la que elevó su potencia y dotó a su moderna planta transmisora (que hoy lleva su nombre) de una torre irradiante de 120 metros de altura en Fernández Oro. Trabajó en LU5 y en Canal 7, ambos de Neuquén. Fue titular de Gran Publicidad SRL, agencia que opera con todos los medios del país.

lu193.jpg Abraham Tohmé, Jorge Fernández Garro, Eduardo Falú.

Es hijo de don Antonio Tohmé, nacido en Siria a fines del siglo XIX. A los 17 años, Antonio vino a la Argentina a “hacer la América” según nos relata su hijo Abraham.

Por un tiempo estuvo en la ciudad de Rosario trabajando en la cosecha de granos y en los puertos. Fue en esa ciudad que conoció a Sara Aide, hija de palestinos, de la tierra de Cristo. Posteriormente se radicó con su familia en Bahía Blanca, donde administró un almacén.

Se casaron en 1934, tuvieron nueve hijos. El primogénito es Abraham, nacido en 1942.

lu19-4.jpg Abraham Tohmé en la Planta Transmisora que lleva su nombre.

Abraham ingresó a los doce años como mensajero de correo y siguió la carrera de telegrafista: allí trabajó hasta los veinticinco años. Luego ingresó en LU2, integrante de la Red Belgrano, Primera Cadena Argentina de Broadcasting, que dirigía Jaime Yanquelevich, pionero de la radiotelefonía argentina. Años heroicos en los que las 15 estaciones del interior que integraban la cadena recibían los programas originados en Buenos Aires por ondas cortas (no había satélites, ni fibra óptica ni cable coaxil). Radio Belgrano –la central estaba en Capital Federal- operaba tres transmisores en 25, 31 y 49 metros, que la hacían llegar a toda América del Sur y por supuesto a las radios que integraban la cadena y retransmitían en ondas largas.

En esa radio Abraham estuvo hasta 1963 como jefe de locutores y jefe de programación. Debido a un problema de salud solicitó un cambio de funciones a la directora, Diana Julia de Massot.

El arribo al Valle de Río Negro y Neuquén

De Massot le sugirió la posibilidad de trasladarse General Roca, donde había una sucursal del diario que ella dirigía. Es así que en 1963 Abraham llegó a Roca, donde realizaba un trabajo de difusión del diario y enviaba la información para LU2.

Cuando se estaba inaugurando LU18 en General Roca, contrató un espacio para difundir un informativo bajo el nombre La Nueva Provincia informa.

Entre sus recuerdos atesora la entrevista realizada al ex presidente Arturo Frondizi, cuando pasaba por la ruta 2 luego de ser liberado por los militares, que lo tenían recluido en el hotel Tunquelén de Bariloche. Hacía un frío de cuatro grados bajo cero y eran las cuatro de la madrugada. Frondizi hizo detener el automóvil y fue el primer reportaje para diario y radio después de la liberación del ex presidente. En la grabación realizada se escucha: “Agradézcale a la señora de Massot que me lleva el diario todos los días al hotel”.

lu195.jpg Transmisión radio durante el Cipolletazo, en la foto Tohmé con el Dr. Julio Salto y otras personas.

La llegada a LU19

Apenas inaugurada la emisora lo llamaron para realizar un informativo como el de la radiodifusora de Roca.

Tohmé se manejaba con un grabador Phillips: en General Roca grababa la información general, a la que agregaba la que el corresponsal en Cipolletti le pasaba telefónicamente (un señor de apellido Mosteiro) y el colectivo de la empresa El Valle de las 20 llevaba el cassette hasta la rotonda de ruta 22 y 151 (donde estaba emplazada la primera LU19) para irradiar a las 21, en el informativo, también de la Nueva Provincia en Bahía Blanca.

Eran épocas donde todo era muy trabajoso y difícil, especialmente por las deficientes comunicaciones de ese entonces. Era trabajo de pioneros.

Debido al éxito del noticioso, los directivos de LU19 le ofrecieron el cargo de director, que ejerció desde 1965 a 1969. Lo acompañaron prestigiosos locutores domo Jorge Fernández Garro y Marilú, entre tantos.

Cuando renunció a la emisora inauguró su agencia de publicidad Gran Publicidad ubicada en aquel momento en calle Carlos H. Rodríguez 86 de la capital neuquina. Luego se trasladó a las oficinas propias de Rivadavia 86, donde continúa operando.

Entre las producciones de la agencia dignas de ser destacadas, se recuerdan el informativo Telesíntesis 7, a las 13 por Canal 7, espacio eminentemente crítico.

También abrió un espacio en Canal 7 que se llamaba Poemas en la noche, ciclo que condujo durante cinco años por el mismo canal, con poemas que ilustraba el recordado artista Emilio Saraco, Galería de Notables, etc.

Asimismo en la emisora neuquina LU5 tuvo a fines de la década del ’60 un programa llamado Caleidoscopio. Ayer, hoy y mañana: él escribía y lo narraban Magda Byrne y la señora de D’atri.

lu196.jpg Tohmé en sus inicios.

Grandes premios

Su oficina está vestida con los diplomas de los premios obtenidos a lo largo de su vasta trayectoria:

—Premio Comité Federal de Radiodifusión (COMFERT) 88 por Anuncio Publicitario.

—Mención especial a Gran Publicidad SRL. Por Hombres en el historial Patagónico.

—50 años de LU 19 por su gestión en esa emisora 12/10/2013.

—Galería de notables 1991. 3 mejores valores de la TV argentina.

Esta es la historia de un hombre dedicado plenamente a la locución, al periodismo y a la vida publicitaria: hoy luego de tantos años, continúa brindando sus servicios a la causa de la comunicación. La emisora LU19, noche a noche nos regala un cierre de transmisión, en donde recuerda que la Planta Transmisora se llama Abraham Tohmé.