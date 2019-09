Ella advirtió que algo raro pasaba, que no podía ser que consumiera más energía que la heladería donde trabaja, porque aseguró que tiene gas para calefaccionarse en el departamento en el que vive con sus tres hijos y los electrodomésticos que tiene son los que existen en otros hogares (una heladera, dos televisores y un lavarropas).

Reclamó varias veces, se puso firme y logró de esta manera que en Edersa le respondiera. “De acá no me muevo hasta que me solucionen algo”, recordó que les dijo.

Primero, le mandaron un operador para que supervisara su medidor. “El operador vio que algo no estaba bien porque al bajar la térmica, yo me quedé sin luz, pero el medidor seguía titilando. Me dijo que llamara a un electricista matriculado, yo lo hice, y el hombre que vino comprobó que salían cuatro cables en lugar de dos. Cortó dos y se quedaron sin luz unos vecinos que tengo en el edificio”, relató.

Dos: Los cables extra que tenía el medidor de la casa a la que se le colgaron de la luz.

Volvió a la distribuidora a contar la situación, y en esta oportunidad le dijeron que le van a mandar una empresa contratista que investiga fraudes para que constate la irregularidad denunciada. “Me rompo el lomo laburando y me vienen a robar a mí. Espero que me den una respuesta, porque yo no puedo pagar esta barbaridad”, enfatizó.

Piromalli también puso en cuestión al consorcio del edificio para que se haga responsable del estado de los tableros, porque tienen todos los cables pelados y son un verdadero peligro. “Las instalaciones son viejas y tienen que estar en óptimas condiciones porque puede pasar cualquier cosa”, acotó.

Desde Edersa solo se explicó que el organismo “revisa las instalaciones, y si existe la anomalía, lo soluciona, se pone todo en regla, se hace un acta”. Sin embargo, no aclaró si el usuario que es víctima de un fraude debe pagar igual la boleta, o si la distribuidora lo exime del cargo, en el hipotético caso de que la empresa que investiga este tipo de situaciones compruebe la irregularidad.

“Edersa revisa las lecturas y las instalaciones a su cargo hasta la entrada de la protección del usuario; y si encuentra algo anormal, se analiza si corresponde ajustar la facturación o no”, indicaron. Piromalli espera que no le imputen los 19 mil pesos y animó a otra gente que pasa por lo mismo a que denuncie su situación.

Después de cortar los cables, quisieron volver a engancharse ilegalmente

La vecina recordó que luego de que el electricista cortara los cables ajenos que estaban enganchados a su medidor, registró movimientos sumamente extraños en el edificio. Dijo que un día estaba tomando mates en su casa cuando se cortó la luz. “Bajo, salgo y veo a tres personas con destornilladores en los gabinetes que me dicen que estaban trabajando. Yo enseguida sospeché y les dije ‘Me están ro

bando luz’. Uno se subió a un auto de alta gama y se fue para Parque Norte, y los otros dos estaban en una Fiorino con una escalera arriba del vehículo, como si se dedicaran a realizar un trabajo. Decían que eran del cable, pero estaban en los gabinetes de la luz y no pudieron acreditar de qué empresa eran”, contó. Presume que querían restablecer la conexión clandestina que afecta su consumo.