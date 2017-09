Los vecinos lo echaron del barrio por abusar de un nene de 7 años

Fue en el barrio Obrero. El depravado no irá preso, pero tampoco podrá volver a su casa.

Le dijo que le haría un regalo. Lo llevó hasta un cuarto y le dijo que se baje los pantalones. Él era un nene de seis años. Su abusador, la pareja de su abuela. En la intimidad de su casa y sin testigos que lo delataran, lo tocó y quiso que lo viera masturbarse. Luego, lo amenazó para que no dijera nada. Le dijo que si hablaba, iba a matar a su papá y a su mamá la iba a meter presa. Pero el niño no pudo callarse y un día se lo contó a su mamá, Elizabeth. Ella denunció el hecho en la Fiscalía y el Barrio Obrero no tardó en saber a quién tenían como vecino.