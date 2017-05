Los taxistas presionan por la suba de la tarifa

La gestión de Aníbal Tortoriello no otorgó incremento alguno porque la legislación vigente solamente contempla para las definiciones las variaciones en el precio de los combustibles. Como desde el anterior reajuste no hubo alzas en este insumo, no se fijó cambio para mayo, uno de los meses, con noviembre, en que se deben actualizar los valores del servicio.

Los taxis tuvieron su último aumento en febrero pasado y fue de un 11,9 por ciento. Esta suba vino a compensar el hecho de que en noviembre de 2016 no hubo acuerdo para modificar la tarifa y los relojes taxímetros no experimentaron entonces ningún cambio.

Así las cosas, los titulares y los choferes del sector vienen acumulando bronca. Y ello porque el propio intendente Tortoriello y el secretario de Fiscalización, Diego Rebossio, se comprometieron hace ya tiempo a rediseñar la ordenanza para incluir más variables, pero hasta ahora siguen esperando. Y temen que tendrán que aguardar mucho más.

Así lo indicó ayer Rubén Galván, dirigente de la Asociación Civil de Titulares de Taxis y Afines, quien manifestó que “no porque parezcamos tranquilos significa que estamos quietos y conformes. Esto puede explotar en cualquier momento. Hay mucho malestar. Porque si bien los combustibles no subieron, sí lo han hecho todos los demás insumos. Los propios choferes están descontentos porque necesitan un aumento en lo que ganan y no se les puede dar”, enfatizó.

Expresó que el proyecto que elaboró Rebossio, que contempla agregar a los ítems de cálculo la amortización de los vehículos y el costo de la mano de obra, sigue sin ser tratado en el Deliberante, y como van las cosas con el postergado incremento del boleto de colectivos urbanos, consideró que puede haber una gran tardanza. “Para nosotros, esto va muy mal”, agregó.

El precio sería el de la nafta

Temor ante la posibilidad de que el gas para los autos se incremente demasiado

La posibilidad de que el gobierno nacional equipare el precio del gas natural comprimido con el de la nafta ha provocado una gran inquietud en el país, y en el caso de los taxistas cipoleños, que utilizan mucho este combustible para su labor, podría ser un severo golpe más en su lucha por mantener su estructura de costos. El dirigente Rubén Galván dijo que cerca de un 70 por ciento de los tacheros cipoleños tienen coches adaptados para el gas, para lo que han debido invertir y estar siempre atentos a los requisitos de uso y mantenimiento obligatorios. Por ello, cualquier alteración en los montos que pagan y más si los dejan cerca del valor de la nafta, los perjudicaría. A nivel nacional, las voces de alarma han partido de los propios empresarios de la industria del GNC, que han alertado de las consecuencias negativas que traería para el sector equiparar las tarifas con la nafta.