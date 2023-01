Los taxis modelo 2012 se quedaron sin prórroga y la Muni salió a su cacería

Al menos unos 20 taxistas (lo cual representaría un 5% de las licencias que existen en la actualidad), con autos del año 2012 están indignadísimos con la Municipalidad de Cipolletti. Es que sorpresivamente fueron notificados que por el “vencimiento de modelo” (lo cual ocurre cada 10 años), pese a que habían solicitado una extensión del plazo. Tras el pedido no recibieron las notificaciones previas sobre la caducidad de la licencia, por lo que consideraban que podrían continuar trabajando.

“Recién hoy, 17 de enero, desde la Municipalidad me notifican que mi auto 2012 está fuera de servicio desde el 31 de diciembre del 2022, por la ordenanza que rige respecto al vencimiento de modelo. Realmente nos estamos desayunando esto, porque no soy el único que tiene un modelo 2012, porque durante la última parte del año pasado siempre nos dijeron que existía la posibilidad de que nos extendieran un año más y claramente eso no pasó”, contó José, uno de los taxistas afectados.

“Muchos nos confiamos porque en años anteriores, cuando se va a pagar el seguro correspondiente para poder circular, siempre nos avisaban que el auto estaba pronto a vencer su modelo. La segunda mitad del año pasado nadie nos advirtió nada, por lo cual creímos que se nos daría la prórroga, como pasó con los años 2010 y 2011. A nosotros también nos afectó la pandemia, no hay demasiada diferencia”, continuó su relato.

José también explicó que muchos de los taxistas que hoy quedaron fuera de servicio tienen un único vehículo, por lo cual se quedaron sin su fuente de trabajo. “Ni siquiera nos dejaron terminar enero como para poder saber como seguir los próximos meses. No es fácil salir a comprar un auto de la noche a la mañana. Más si el taxi es la única fuente de ingreso”, declaró.

municipalidad de cipolletti.jpg

En tanto, respecto a lo que pasaría si él decide circular con el taxi (sin quitarle el cartel del techo y el reloj), el chofer confió que podrían secuestrarle el vehículo, como así también labrarle una multa, la cual podría tener un costo más alto si se lo atrapa con pasaje.

“Nosotros presentamos notas y pedidos para que nos dieran un año, porque la situación económica del país no nos acompañó, lamentablemente. Y todo nos daba a entender que nos iban a dar ese año. No sé porque no se dio”, se lamentó el conductor.

Ante el reclamo, Daniel Solís, director de Transporte de la Municipalidad de Cipolletti habló con este medio y detalló porqué se dieron de baja varios taxis, pese a que el Ejecutivo no se oponía. “Desde Tránsito se hizo una solicitud para que el Concejo Deliberante, quien otorga estas extensiones, lo autorizara. Sin embargo, entiendo que se archivo o no se aprobó porque esa prórroga no se dio”, describió.

Para empeorar la situación de los taxistas en cuestión, el Concejo Deliberante actualmente no está sesionando, por lo cual no tendrán una respuesta en lo inmediato.