El incremento regirá a partir de enero y tendrá una cláusula gatillo para revisar el porcentaje pautado si la inflación se desborda y resulta necesaria una readecuación para ponerla a tono con la realidad.

El acuerdo se selló ayer en una reunión que se concretó entre las 13 y las 16 en el quinto piso de la Municipalidad. Participaron el intendente Aníbal Tortoriello; el secretario de Economía y Hacienda, Edgardo Molinaroli; y los dirigentes sindicales Héctor Aguilar (ATE), Marcelino Jara y Miguel Catalán (Soyem) y Miguel Lacalle (UPCN).

1800 empleados tiene la comuna, la mayoría contratados. El incremento pactado tiene una cláusula gatillo para recomponer los sueldos en caso de superarse las expectativas inflacionarias. No habrá despidos masivos, pero algunos empleados serán discontinuados por Recursos Humanos.

En otros años, las definiciones sobre los haberes del personal se han extendido más allá de marzo e, incluso, no han faltado las disputas y tensiones. Esta vez, las discusiones han sido mínimas y el entendimiento se ha producido antes de que termine el ejercicio.

Aguilar destacó la posibilidad que habrá entre los tres y los seis meses de observar el comportamiento inflacionario y, gracias a la implementación de una cláusula gatillo, actualizar el porcentaje para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.

El gremialista manifestó, además, que el Ejecutivo fue categórico en cuanto a que no tiene previsto despedir trabajadores en forma masiva, aunque sí confirmó que no se les renovará la relación laboral a un cierto número personas que no han cumplido los propósitos para los que se los había contratado.

Desde el Frente Sindical se planteó la necesidad de continuar con el pase a planta de empleados con contratos y de recategorizar y volver a poner en marcha la carrera administrativa.