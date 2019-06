Los planetaristas en guerra por el mercado cipoleño

Y no se trata de que no exista libertad de trabajo. El enojo de Martínez tiene que ver con el hecho de que los planetaristas argentinos tienen códigos no escritos de conducta para no afectar el trabajo de los otros. El cipoleño, por ejemplo, jamás iría a una ciudad o provincia donde hay colegas ofreciendo servicios. Se trata de mantener buenas relaciones y de cuidar las inversiones que cada uno ha concretado para poder exponer lo mejor sobre el cosmos, afirmó.