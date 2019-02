Según su defensor, en la audiencia previa al juicio no se ofrecieron como prueba las ruedas testimoniales ni las escuchas telefónicas.

De forma imprevista, el proceso contra integrantes de la familia Montecino por la venta de autos truchos se vio alterado por un reclamo de la defensa en relación con pruebas determinantes para la causa. En concreto, el abogado particular de los cipoleños pidió que no se consideren las ruedas de reconocimiento ni las escuchas telefónicas, debido a que no fueron ofrecidas por la fiscalía en el control de acusación.