Los intendentes complican el paso del tren de Vaca Muerta

Jefes comunales del Alto Valle, encabezados por el cipoleño Aníbal Tortoriello, se oponen al paso de una formación de cargas asegurando que es un gran riesgo para el tránsito.

El ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, dijo que tanto el gobierno nacional como las operadoras sólo contemplan la posibilidad de hacer el Tren de la Norpatagonia en la actual traza del proyecto.

Hoy, el plan es usar en buena medida las vías existentes, con un plan para ponerlas a punto, y sólo hacer nuevos unos pocos kilómetros y las derivaciones necesarias al corredor petrolero.

Monteiro, luego de la reunión de la Mesa Vaca Muerta encabezada por el presidente Mauricio Macri y el gobernador neuquino Omar Gutiérrez, el martes pasado en el yacimiento Loma Campana, afirmó que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, expresó que mudar el tendido férreo implicaría “duplicar el costo de la obra”.

“Lo que explicaron los funcionarios de Transporte de Nación es que si no hay chance de hacerlo por la traza actual, no hay proyecto, no dan los números”, manifestó el titular de la cartera energética de Neuquén.

El proyecto es una de las obras fundamentales para afianzar el crecimiento de las inversiones en la formación de recursos no convencionales. El tren permitiría bajar hasta un 50% los costos.

La obra demandaría una inversión cercana a los 550 millones de dólares y, si se tuviese que construir una nueva red ferroviaria, el monto se duplicaría.