Los docentes se plantan contra el tope a la paritaria

La titular del sindicato aseguró que si la oferta tiene un techo del 17%, no habrá diálogo y las clases arrancarán con medidas de fuerza.

Cetera recordó que en el segundo semestre del 2016 no hubo paritaria.

El gobierno provincial les puso techo a las paritarias y lo hizo público cuando se aproxima el tiempo de negociar los salarios con los docentes. La Unter reaccionó rápidamente y anticipó que por la cifra fijada, un 17%, no se sentará a dialogar y habrá paro en el arranque del ciclo lectivo.

“Comprendan que el aumento es por la inflación que viene y no por la que pasó”, dijo el gobernador Alberto Weretilneck al confirmar públicamente la intención de fijar un techo acorde a la inflación proyectada por el gobierno nacional.

Sin embargo, la titular del gremio docente, Patricia Cetera, no se mostró comprensiva y aseguró: “No hay posibilidad de conversarlo porque hay un semestre en el que no se negoció el aumento”. Y aseguró: “Con este porcentaje de aumento, no va a iniciar el ciclo lectivo”.

Las seccionales locales del sindicato realizarán asambleas para fijar posición, pero el mandato del congreso parece sellado. Al menos como herramienta de presión para la negociación, la Unter definirá la próxima semana cómo será su plan de lucha.

“No podemos hablar en esta provincia patagónica de un porcentaje del 17 o 18 por ciento, cuando nosotros sabemos, y el gobernador también, que la inflación del año pasado fue del 42%”, manifestó Cetera, que cuestionó que no se haya reabierto la paritaria salarial en el segundo semestre del 2017.

La secretaria general de la Unter manifestó que “si se redistribuye la riqueza con justicia no va a haber conflicto, pero si el ajuste es para los asalariados no lo vamos a aceptar”.

Los focos de un nuevo conflicto

Salarios

La Unter ya resignó la reapertura de las paritarias en el segundo semestre del 2016. Educación se negó, argumentando que el aumento estuvo por encima de la inflación. Las seccionales apuntaron a la conducción.

Reforma

El otro tema caliente es la reforma del Nivel Medio. Si no hay diálogo para frenarla, la Unter recurrirá a medidas de fuerza.