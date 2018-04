Según denunció su hermano mayor en LU5, los jóvenes no tenían los papeles del vehículo ni personales, ya que habían quedado en otra camioneta que utilizan para trabajar. Por esa razón, los efectivos policiales les pidieron que llamaran a algún familiar que les llevara los documentos.

Fue el propio hermano mayor quien hizo la diligencia, sin embargo los dos muchachos fueron detenidos porque no tenían DNI. "Pregunté por qué se los llevaban, me dijeron por la ley tanto, pedí explicaciones pero sólo me dijeron que iban a estar detenidos. No se fijaron en los antecedentes”, contó.

"Yo vi toda la secuencia. Me quería llevar a mi también, que no estaba en la camioneta, traía tres esposa el oficial. Era un control de rutina, nos hicieron dejar toda la mercadería en la ruta”, añadió.

De acuerdo al relato del hermano mayor, ninguno de los jóvenes tiene antecedentes. "Se los llevaron como perros, los subieron a la camioneta, esposados, los tiraron al piso y le apoyaron la rodilla en los testículos, les dijeron que le dolía y ellos (los policías) dijeron que era el procedimiento", relató.

"Estuvieron todo el día en la comisaría 16 de San Lorenzo, no les querían decir la hora, pasaba un policía y les pegaba, pasaba otro y también. Cuando los fui a buscar, rengueaban, les pegaron todo el día, no les dieron de comer, ni agua, estuvieron 12 horas sin tomar agua", agregó.

Tras ser liberados, cerca de las 23 del jueves, fueron a un kiosco y llamaron a su hermano mayor que los fue a buscar. "Las esposas la tuvieron todo el día, tenía las manos coloradas. No se podían ni mover, rengueaban. Quedó registrado que estuvieron ahí en la comisaría", dijo.

"Voy a ir a hacer una denuncia y el lunes la voy a llevar a fiscalía", sostuvo y concluyó: "Me da bronca como se los llevaron sino son ninguno delincuentes".