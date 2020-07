Los cipoleños no podrán juntarse en el Día del Amigo

"Es muy importante tener en cuenta que todas las ciudades del Alto Valle que están en Aspo -aislamiento social, preventivo y obligatorio- no deberían juntarse en el Día del Amigo ", informó la secretaria de Políticas Públicas de Salud de Río Negro, Mercedes Ibero.

Cipolletti sigue en fase de aislamiento por la pandemia de coronavirus. Es una ciudad donde el virus circula en la comunidad y forma parte del departamento de General Roca. Tampoco se puede separar del conglomerado de Neuquén, con transmisión viral comunitaria.

La curva de contagios en esta ciudad, además, volvió a crecer, a tal punto que en pocos días ya tiene 18 casos positivos activos, muchos de ellos derivados de una reunión que convocó a varias familias con niños para hacer la losa de una casa y luego compartir un asado.

"No es necesario festejar el Día del Amigo a los abrazos y los besos. El festejo se puede hacer de miles de maneras distintas", sostuvo la responsable de dar a conocer todos los días la situación del coronavirus en la provincia.

Entre esas maneras, está el recurso prácticamente inagotable que proveen distintas plataformas virtuales para reuniones sociales y de trabajo. Claro que no es lo mismo, pero en tiempos de pandemia y en la fase de aislamiento que tiene Cipolletti es lo que se puede hacer para que el festejo de los amigos, que puede arrancar con una previa, el domingo por la noche, no sea un día en blanco.

Dentro de Río Negro, hay muchas otras localidades que están en fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (Despo), donde la flexibilización de la cuarentena facilita otros permisos. Iberó recordó que en estos casos puede haber reuniones de hasta 10 personas.

Pero al mimo tiempo advirtió que si deciden juntarse, sigan al pie de la letra todas las recomendaciones para mitigar el riesgo de contagio. "Debemos tener la distancia necesaria de dos metros, entre una persona y la otra, tenemos que usar tapabocas, no abrazarnos, no darnos besos, no compartir el mate. Podemos juntarnos bien separados entre todos. Y si necesitar llevar el mate, que lo haga cada uno", puntualizó.

También recomendó que las personas que se reúnan en las localidades que transitan la fase de distanciamiento lleven alcohol en gel o se laven las manos a cada rato en el lugar donde vayan a juntarse.

"Si van a juntarse porque están en Despo tengan en cuenta que cualquiera que pude estar con ustedes puede tener el virus y lo más probable es que si no nos damos cuenta de eso en 15 días tengamos un pico muy alto en nuestra provincia", advirtió.