El secretario general del gremio, Luis Barrales, manifestó que Villegas no representa al sector de los titulares porque ella “no tiene licencia a su nombre” y por, tal motivo, no puede asumirse como referente de algo de lo que no es parte. Destacó que lo mismo pasaría si él no fuera chofer y pese a todo dirigiera a la organización. “Pero yo soy chofer”, enfatizó y con sus compañeros luchan por la defensa de los derechos de sus compañeros.