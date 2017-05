Por ese motivo, realizarán, hoy a las 19, un encuentro entre todas las cámaras para definir los pasos a seguir. Adelantaron que es muy posible que se convoque a una nueva asamblea general para la próxima semana.

Los chacareros aseguraron que no obtuvieron ninguna respuesta que permitiera ver una solución en el horizonte para los pequeños y medianos productores de fruta del Alto Valle.

Lo único que anunció Nación fue el aporte de $540 millones, divididos en un fondo específico de $240 millones para el Plan Sanitario y otro de $300 millones para financiar a productores frutícolas que no son sujetos de créditos bancarios a través del Fondo Nacional de Agroindustria (Fondagro). Sin embargo, se trata de créditos que la gran mayoría de los chacareros hoy no pueden tomarlos porque no los podrían pagar.

Además, hay una promesa de implementar los Repro y de asistir directamente a pequeños y medianos productores para que puedan tomar mejores decisiones y reinsertarlos -según dicen- en una actividad sustentable. Se trataría de un aporte de $4500 por mes y por cada productor que cuente con menos de 10 hectáreas. Según se informó en este sentido, en esta etapa diagnóstica se está analizando en el armado de 60 grupos de 35 chacareros cada uno.

