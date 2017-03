Producir un kilo de peras o manzanas genera, al menos, dos pesos de pérdida para los chacareros. Multiplicando ese valor por los miles de kilos que producen durante el año, en la época de cosecha puede ser mejor “negocio” dejar que la fruta se pudra y caiga del árbol antes que contratar peones para cosecharla y venderla a mal precio.

Así, se achica el daño económico, pero no hay ninguna posibilidad de revertir una crisis que se profundiza y erradicará a los pequeños productores primarios de la cadena frutícola. Por eso, como una primera medida para frenar las pérdidas, los chacareros quieren que Nación les pague la diferencia entre costo e ingresos.

Los dirigentes de la Federación de Productores de Fruta presentaron ante el Ministerio de Agroindustria de Nación un petitorio en el cual se destaca el requerimiento a la cartera de producción de una compensación de $2 por kilo de fruta. Esto es por la diferencia del valor promedio de la primera venta ($3,50) y el costo de producción oficial, que actualmente está en $5,50 por cada kilo.

En ese sentido, se explicó que “dicho valor se destinará a tareas específicas que deben realizarse en las chacras. Tomando como referencia una producción media. “Se considera que significarían aportes de la siguiente magnitud por hectárea: poda $18.000, raleo $15.000, plan integral sanitario $20.000 y programa de fertilización $7000”, manifestaron los productores en el petitorio entregado esta semana, tras el primer viaje a Buenos Aires de la nueva conducción de la institución, encabezada por Sebastián Hernández.

Además, los chacareros les remarcaron a los funcionarios nacionales que consideran “necesaria la implementación de una moratoria de AFIP de 10 años (sólo de deuda de capital) sin intereses, ni punitorios, puesto que la refinanciación que actualmente se aplica nos descapitaliza”.

El petitorio firmado por Hernández, señala que los chacareros verían con agrado poder desarrollar la actividad “con el Estado nacional, las provincias, junto a los productores primarios, representados por esta Federación, la elaboración de políticas de Estado basadas en un plan regional de desarrollo frutícolas de pequeños y medianos productores. Propiciando una justa retribución que nos posibilite seguir generando trabajo y riqueza a nuestra región. Mientras esto se materialice, es necesario instrumentar las medidas sugeridas en los primeros puntos para las tareas culturales mencionadas”.

Por ahora no hubo respuesta y los chacareros no plantearon medidas para presionar al Gobierno.

Se anticipará el corte del riego y temen una temporada más corta en 2018

El 1 de abril se bajarán las compuertas de acequias y canales principales y el riego de las chacras dependerá de lluvias o esfuerzos individuales. Desde el Consorcio de Riego de Villa Regina, José Teruel, aseguró que la medida no los tomó por sorpresa porque el DPA había advertido los planes de la Autoridad de Cuencas. La medida estaría vinculada al manejo de agua en las represas del sistema y no a tareas culturales. Por la fecha, el corte del riego en esta temporada no traerá consecuencias. Sin embargo, Teruel advirtió a FM del Sol que el recorte a los días se viene repitiendo todos los años y que como el manejo del sistema no corre por cuenta de los chacareros -ni de los consorcios- podría afectarse la temporada “si llega a faltar agua”.