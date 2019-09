Los árbitros se plantan y quieren medidas de fondo

Entre ellos se encontraban los árbitros Román Domínguez y Maximiliano Benito.

Tras la grave agresión por parte del jugador de Argentinos del Norte, Sergio Rocha, a la terna arbitral en el estadio de Círculo Italiano, desde el referato exigen medidas de fondo, que superen las ejemplificadoras que puedan resultar del Tribunal de Disciplina. Además, pretenden que se apruebe el protocolo que viene siendo encajonado desde hace años en la liga.

“Ayer (por el jueves) fue una exigencia. Si no lo aprueban, las cosas no van a ir bien. Me dijeron que ellos no tienen problemas en que lo empecemos a aplicar”, dijo Domínguez a Central Deportiva