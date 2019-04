Ambos prestan servicios en la Comisaría 2ª, donde este lunes LMN fue testigo del encuentro de Delfina y su mamá Rocío con estos héroes.

"Me pareció muy destacable lo que hicieron los dos policías. Se quedaron afuera del Policlínico para saber cómo estaba la nena y a las 4 de la mañana se acercaron nuevamente para ver cómo evolucionaba", recordó la mamá.

"Ojalá tengan algún tipo de reconocimiento. Si ellos no me hubiesen llevado, no se si mi hija se salvaba porque estaba prácticamente muerta", añadió con gratitud.

De la desesperación al milagro

Eran las 23 horas del pasado viernes, en cercanías de calle Copahue al 1100 de barrio Belgrano, cuando Rocío Martínez se encontraba cocinando junto a la compañía de sus hijas de 7 y 1 año. Su hermana le advirtió, al pasar, la presencia de un móvil policial en la esquina de la vivienda.

"'No sé que habrá pasado', le dije cuando alcé a Delfina porque había empezado a llorar. Su hermanita me dijo que sin querer le había pisado la mano pero apenas estuvo en mis brazos se calmó. Sin embargo, sentí como que se iba para atrás y cuando la miro estaba totalmente azul, como si estuviera atragantada, sin aire", relató en diálogo con LMNeuquén.

Ante la desesperación de ver así a la pequeña, salió inmediatamente de su casa y se dirigió al patrullero para pedir ayuda.

"Uno de los policías la agarró, le empezó a hacer maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar) mientras que el otro oficial pedía una ambulancia y un refuerzo. Automáticamente llegó otro móvil y el efectivo que la estaba atendiendo pidió que la llevaran a un hospital en el otro móvil porque parecía que estaba muerta ya", contó la mamá de la niña. "Ni siquiera podíamos esperar a la ambulancia, tenía las manitos dobladas, los piecitos también, los ojos para atrás y seguía azul sin respirar".

Sin dudarlo me subieron al móvil con la nena. Mientras uno manejaba, el otro seguía haciéndole maniobras de RCP, pero no reaccionaba.

Volvió, volvió

"Antes de llegar al Policlínico, el efectivo que estaba tratando de reanimarla me dijo 'volvió, volvió' porque había empezado a respirar un poquito. Cuando ingresó a la guardia, los médicos le pusieron oxígeno y estuvo como una hora y media sin despertar", recordó Rocío aún un tanto angustiada.

"Por suerte reaccionó y la tomografía que le habían hecho de la cabeza y el cuello salió bien, los exámenes de sangre también. La dejaron en observación hasta el sábado a las 6 de la tarde que nos dieron el alta", contó Rocío a LMN.

Y agregó. "Me dijeron que posiblemente tuvo espasmos de sollozo, igualmente esta semana la voy a llevar a la pediatra y al neurólogo para saber qué fue lo que le produjo eso".

