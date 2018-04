López y Abramovich deben volver al banquillo

Con una gran incógnita sobre los planteos que presentará la fiscalía cipoleña, el 14 mayo se hará la audiencia por supuesto abuso sexual contra el ex legislador Rubén López y el ex jugador de Boca Luis Abramovich. Hasta ayer no había precisiones sobre si se avanzará directamente con el control de acusación o si habrá una reformulación de cargos.