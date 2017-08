Dijo que si un intendente le miente a una campeona mundial, que le queda para la pobre gente de su ciudad que ruega poder llegar a fin de mes.

Según explicó la boxeadora, hubo un dialogo con Tortoriello en el que se pusieron de acuerdo en el precio de la pelea y que analizados los números se dilucidaba que con la venta de entradas se recuperaba el dinero e incluso se recaudaba más de lo invertido.

"El evento no era caro, porque las mujeres no somos caras como los hombres. Traer a Mayweather que tiene cinco títulos del mundo como yo te sale 100 millones de dólares, y yo como mujer no cobro ni el 0,1 por ciento. El dolor de tenerme varada cuatro días en un hotel sin entrenarme ni alimentarme como se debe, me duele por mi y por todos los que lo votaron", expresó. Añadió que el intendente es una persona que "no cumple con su palabra".

En un extensa entrevista dejó en claro que no la habían contratado para ninguna clínica, que no le pagaron ni 10 pesos y que el intendente la trató como una "basura", por lo que decidió irse de la ciudad.

