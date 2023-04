Lo sacó de la calle y ahora vive con él: la gran historia de Juan y Marcelo

"Llego a la parada y veo que tenían a este chico temblando como un pollo mojado, todo orinado. Yo sé lo que es pasar hambre y estar en la calle. Y me partió el alma. Le dije a la Policía que se ponga dos minutos en los zapatos de él. Lo único que estaba haciendo era dormir en el banco de una parada. No se lo llevó porque yo no dejé que lo haga, y luego me quería llevar a mí", contó el taxista neuquino que vio a Juan en la miseria más absoluta y le dio la mano.