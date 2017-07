Lo procesaron por el crimen en El Arroyón

La víctima fue Leonardo Guzmán y el hecho ocurrió en el interior del local Mirta Bailable, a la vera de la Ruta 70, el 19 de junio a las 2:30.

Surgió de la investigación que Guzmán se dirigió al baño de las instalaciones y fue atacado por Figueroa, quien sacó un arma tipo daga de unos 40 centímetros de largo. Hirió a la víctima en diversas partes del cuerpo provocándole heridas cortopunzantes en la región frontal izquierda, otras tres heridas cortopunzantes a nivel del hipocondrio derecho y una herida a nivel del codo derecho que le provocaron la muerte, se especificó desde el Poder Judicial rionegrino.

Para resolver, la jueza analizó las pruebas testimoniales, los elementos obtenidos en un allanamiento que ella misma realizó después del hecho, las conclusiones de los médicos forenses y las pericias en la ropa secuestrada.

A la hora de dar sus argumentos, Caruso indicó: “Haciendo una unión indiciaria, puedo decir que Maximiliano estuvo en el lugar, discutió con Leo Guzmán y le asestó varias puñaladas en el cuerpo, provocándole la muerte. Las coincidencias entre el arma observada en poder de Figueroa al momento del altercado, las características de las heridas de Guzmán, sus dimensiones y profundidades, según lo informado por los médicos forenses, hacen que no queden dudas de que el único cuchillo de esas características observado en el lugar es el que tenía el imputado Figueroa”.

Los forenses fueron claros al informar que “la herida fatal que produjo el deceso de Guzmán fue producto de un elemento laminar dotado de punta y al menos un filo”.

Medida

Preso por el peligro de fuga

La jueza Florencia Caruso también se refirió a la preventiva del procesado y resaltó que la medida cautelar está fundada en el peligro de fuga. “La pena en abstracto es alta y en caso de recaer condena, la misma será de cumplimiento efectivo; además de ello, y sabiendo que no es el único parámetro a utilizar, tuve en cuenta los antecedentes por un delito de la misma naturaleza anteriormente cometido (homicidio), estuvo en otras causas con pedido de rebeldía y captura; esto no hace más que afirmar que en algún momento no estuvo a derecho”.