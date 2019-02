Lo emboscaron, le dieron una paliza y le robaron todo

En diálogo con LM Cipolletti, uno de los compañeros -quien prefirió mantenerse en el anonimato por seguridad- explicó que Iván, el taxista damnificado, “salió con pasaje de la plataforma I, ubicada en Mengelle e Yrigoyen, con destino a la intersección de Don Bosco y Esquiú”. Sin embargo, una vez que llegó al lugar solicitado el joven -quien iba en el asiento trasero- le pidió que avanzara y se adentrara en el barrio.

“Al ingresar había un cómplice esperando y lo golpearon. Cuando se enfrentó a uno de ellos, el otro intentó llevarse el auto que, por suerte, se detuvo. No pudo volver a ponerlo en marcha, por eso le robaron el celular, las llaves del auto, el matafuego y la documentación. Se encuentra bien, pero recibió una golpiza en la frente”, relató.

Horas más tarde, una vecina encontró el matafuego y la documentación del conductor tirados en la calle, razón por la cual se acercó a la Asociación Civil de Choferes de Taxi y Asociados y los entregó.

Por otra parte, Silvia, taxista de la misma empresa, explicó ante los micrófonos de LU19 que el miércoles a la madrugada ella también fue víctima de un robo similar y en el mismo lugar.

La mujer contó que estacionó en la plataforma 10 -en calle Mariano Moreno- y se quedó dormida por al menos tres horas hasta que tres jóvenes le golpearon el vidrio y la despertaron. En el asiento del acompañante se instaló “una chica de cabello largo y rubio”, mientras que en la parte trasera “dos chicos con gorras que les tapaban la cara”.

“Yo tuve más suerte, a mí no me pegaron. Si no me hubiera dado cuenta, me asaltaban”. “Iván realizó la denuncia policial, pero yo no. No iban a poder hacer nada. Me atrevo a decir que los delincuentes son los mismos”, dijo Silvia, taxista, compañera de la víctima.

“Cuando intenté arrancar el auto no encendió y ellos se ofrecieron a empujarlo. Una vez que se solucionó el problema, me pidieron que los llevara hasta Don Bosco y Esquiú y, como me resultó sospechoso, comuniqué por radio un código que usamos entre los taxistas para saber si estamos ante una situación de peligro. Cuando pasé por Castello vi a dos de mis compañeros esperando. La piba que iba adelante se reclinó y los vio y, cuando estaba por parar, me dijo que siguiera hasta la entrada del Managua”, detalló.

La taxista vio que había otro conductor esperándola en el lugar, razón por la cual los jóvenes no tuvieron otra opción que bajarse del auto. Sin embargo, antes de retirarse comenzaron a atacar a ambos vehículos a piedrazos.

“Tuve que parar en Don Bosco y Jorge Newbery, donde me asistieron porque me había quedado sin aire y estaba re mal. No me pagaron, pero estoy viva. Si no me hubiera dado cuenta, me asaltaban. Por suerte estamos todos bien”, concluyó la damnificada.

