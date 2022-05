Lo condenaron por apuñalar a su ex, pero zafó de la cárcel

Un hombre de Cinco Saltos que hirió con un cuchillo a su ex pareja fue condenado a tres años de prisión en suspenso. La pena, que surgió de un acuerdo de juicio abreviado en el que el acusado admitió su culpa, no lo manda a la cárcel. Pero le revocarían la condicionalidad de la sanción en caso de que no cumpla las pautas de conducta que también le impusieron.