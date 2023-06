Lo condenaron por abusar de la nieta, pero no va preso

Un hombre que confesó haber manoseado a su nieta menor de edad, a la que luego amenazó para que no contara nada, fue condenado a tres años de prisión en suspenso. La pena le permite seguir en libertad, aunque tiene que obedecer pautas de conducta. Caso contrario, le revocarán la condicionalidad y lo mandarán tras las rejas.

La niña, entonces de 11 años, vivía con sus abuelos, debido a que el padre no podía cuidarla y su mamá la había abandonado.

Una noche la chiquita se fue a dormir y RAE -así lo individualizan al pervertido para no identificar a la víctima- se metió en su habitación. Tras taparle la boca con una mano, con la obra la tocó en la vagina, la cola y los pechos por encima de ropa. Además, le dijo que no debía relatar lo sucedido, porque si no “iba a ahorcar a su abuela”.

RAE fue imputado por “abuso sexual simple agravado por el vínculo” en dos hechos en concurso real, dado que la niña dijo había ocurrido más de una vez.

La fiscal Adjunta María Camporesi, el defensor Oficial Juan Piombo y la defensora de Menores Alicia Merino, propusieron un juicio abreviado para cerrar el caso con las medidas de castigo.

La jueza Alejandra Berenguer aceptó el acuerdo y la sanción. Indicó que “es la mínima legal posible” y que se encuentra “dentro de los parámetros legales”. Consideró asimismo que RAE no registra antecedentes penales condenatorios.

En cuanto a las pautas de comportamiento, que deberá acatar durante dos años, la de mayor relevancia establece que tiene prohibido acercarse a su nieta ni a su nuevo domicilio, como también tener cualquier tipo contacto personal o por medio de otras personas por teléfono, redes sociales o mensajes. Y que en caso de producirse un encuentro fortuito el condenado deberá retirarse inmediatamente del lugar, con costas. Las demás son de rigor: fijar domicilio, no cometer nuevos delitos ni consumir en exceso bebidas alcohólicas o drogas en la vía pública. Además deberá presentarse cada dos meses a Juzgado de Ejecución Nº 8 y someterse al cuidado del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados.

El fallo agrega que la menor ya no reside con sus abuelos y que se mudó con su padre, quien al igual que la madre manifestó no tener objeciones con la resolución del caso.

Por otra parte, la magistrada ordenó incluir a RAE en el REPROCOINS -Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual-.