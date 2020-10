Lo condenan por llevar droga al barrio Anai Mapu

El hombre, de 40 años e identificado como Jonathan "Chino" Inostroza Rojas, fue atrapado cuando se movilizaba en el vehículo de su ex pareja por personal de la Comisaría 33 de Allen . El procedimiento fue llevado a cabo el 31 de agosto del año pasado, en horas de la noche, en el cruce de las calles Elorrieta y Lago Mascardi.

En un primer momento, el acusado de narcotráfico se abstuvo de declarar. Sin embargo, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) aceptó brindar su versión de los hechos y explicó que realizaba con frecuencia viajes a Cipolletti y Neuquén llevando distintos elementos. Sobre el transporte de la droga, dijo que no desconocía el contenido de la bolsa y precisó que le pagaban ocho mil pesos por el viaje hasta el Mapu, frente a la plaza del barrio.

Por otro lado, Inostroza aclaró que no quiso escaparse el día del operativo policial y que se detuvo cuando observó que un patrullero le hacía señas.

Para la fiscalía, el allense debía ser considerado autor del delito de transporte de sustancias estupefacientes y ser condenado a cinco años de cárcel, además de proceder al decomiso del auto en que se movilizaba, un Citroën C3.

Desde la defensa se mencionaron una serie de supuestas nulidades y también que se contemple el delito de transporte de drogas pero en grado de tentativa.

Durante el debate, se presentaron los policías que intervinieron en el operativo y confirmaron el secuestro de la droga tras una identificación del conductor.

Finalmente, el TOF dictó la condena de Inostroza por narcotráfico.

-> Ordenan investigar a taxistas sospechosos

La ex pareja del condenado se presentó a declarar en el juicio y aseguró que le había prestado el auto para transportar a su hija hasta Cipolletti por un cumpleaños. En cuanto a la declaración de Jonathan Inostroza, también coincidió con su ex pareja y aseguró que el transporte de la bolsa con la droga era para aprovechar el viaje.

Todos estos elementos analizaron los jueces federales a la hora de pronunciarse, además de planteos de la defensa particular sobre supuestas nulidades y violaciones a las garantías constitucionales del detenido. Descartaron de plano estos últimos planteos y remarcaron que la requisa llevada adelante por los agentes de la Comisaría 33 de Allen no podía objetarse.

Respecto del análisis de la pena, los magistrados consideraron que Inostroza no desconocía el delito que estaba cometiendo y apuntaron que no tenía ninguna necesidad económica urgente porque vivía en la casa de sus padres. Como atenuantes, se tuvo presente que es padre de tres hijas y que no registra antecedentes computables.

En la parte resolutiva, también se resolvió enviar a la fiscalía una serie de aportes de la defensa sobre la presunta participación de algunos taxistas allenses en actividades de tráfico, indicaron fuentes judiciales.

-> Tras caer detenido, empezó a llorar

El procedimiento policial donde se identificó y detuvo al hombre de Allen, de oficio chofer, contó con el apoyo del COER y otras unidades debido a que se encontraban en una zona conflictiva como los barrios Colonizadora y 40 Viviendas.

En el juicio, una de las testigos recordó que el detenido lloraba durante el operativo. "Lloraba por su familia", explicitó ante los jueces federales.

Otra de las testigos que se presentó a declarar fue su ex pareja, dueña del auto en donde transportaba los nueve kilos de marihuana.