Por eso ayer un grupo de ocho familias se acercó hasta la sucursal del EPRE y formalizó su reclamo, con la intención de encontrar una solución. Allí les dijeron que enviarán un técnico para que supervise los medidores.

Hay más casos de estos y todos se encuentran en el barrio 105 Viviendas. Los propietarios recibieron su vivienda hace tres meses y están integrados a la red de gas, por lo que no necesitan calefaccionarse con energía eléctrica, lo que hace más difícil encontrar una explicación a las altas tarifas.

“Yo no tengo más que una heladera y un televisor; trabajo y me llegó una boleta a pagar de 18.600 pesos. Somos unos cuantos en esta situación, la mayoría de la misma cooperativa del Correo Argentino”, dijo Andrea, una de las vecinas que encabezaron el reclamo, mamá soltera con dos hijos pequeños a cargo, quien no puede pagar esa suma.

“Nadie puede pagar esta locura de luz. Ni se explica, yo no estoy en todo el día, llego a la noche, y tengo que pagar 18.600 pesos”, se quejó la vecina.

Lucas, otro hombre que vive en el barrio junto con su familia, presenta una situación similar. También tiene que pagar una suma parecida, y recordó que por el consumo que registró en junio, le vinieron $6181, una cifra menor pero totalmente desproporcionada por los pocos días de consumo registrados. “En cuatro días, del 24 al 28 de junio, tuve un consumo de 297 kw/hs, lo que consumiría una casa por mes”, contó Lucas.

Aseguró que en su domicilio tiene los electrodomésticos que tiene la mayoría. Un lavarropas, un televisor, lámparas, una computadora y una heladera. “Nada de resistencia que consuma tanto, por eso no sé qué pensar, no se encuentra una explicación”, acotó.

Trabaja todos los días, por lo que resulta imposible que consuman luz a razón de 18.600 pesos (por bimestre). Además, advirtió: “El medidor no me coincide con el número de boleta, no sé de quién es, pero el número es distinto”.

“A nadie le llegó algo razonable”

Los vecinos dijeron que son varias las familias que están en esta situación. “Es raro el caso de que alguien diga que le cobraron bien o razonable, algo así como $1800”. Sin ir más lejos, Lucas aseveró que la tarifa de luz que tiene que pagar supera lo que pagaba de alquiler, más impuestos, por una propiedad en el barrio Luis Piedrabuena, antes de venirse a vivir al DVN. “Somos 22 familias las que estamos en la cooperativa”, precisó Andrea, quien no descarta que Edersa haya entregado medidores que ya tenían un consumo previo.

Por eso, en el EPRE tomaron sus datos y les dijeron que iban a mandar a una persona a verificar los medidores.