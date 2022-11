Le robaron el auto mientras miraba el partido de la Selección

anibal-troilo-2100-cipolletti-robo.jpg

“Fui a la casa de mi mamá y estacioné el auto afuera como lo hice cientos de veces. El auto tenía puesta la alarma, pero la realidad es que desde el patio o la cocina de las casas de ese barrio, no se escucha absolutamente nada, y en ese lugar fue donde vimos el partido”, contó la víctima.

Gracias a un dato de una vecina, Mónica pudo conocer que fue una mujer la que se llevó el vehículo. “Mi vecina vio que una chica rubia se subió al auto, pero ella creyó que era una amiga mía”, siguió diciendo.

Con todo esto, la mujer se dirigió a la Comisaria 79 para hacer la denuncia, en donde terminó indignándose con un nuevo dato. “Allí me dijeron que la realidad es que las cámaras de la ciudad no funcionan, por lo cual ese no puede ser un elemento que sirve para saber quien se llevó mi auto”, comentó y luego agregó: “Hace unos días también se robaron otro auto. Ni hablemos de que mataron a Agustina y nadie sabe nada. No tiene sentido que instalen cámaras en la ciudad que no funcionan”.

Subcomisaría 79

Como si fuera poco, la víctima, quien también está llevando a cabo una búsqueda propia por redes sociales, reveló que ya recibió unas tres llamadas de personas desconocidas, en las cuales le pedían dinero para recuperar su auto.

“Me pidieron 200 mil y 300 mil pesos en esas llamadas, para poder recuperar mi auto. De todos modos, ya sabíamos que podíamos llegar a recibir ‘datos falsos’, pero confiamos en que habrá personas de bien que nos podrán aportar algún ‘dato real’”, cerró.

Quienes puedan aportar información puede llamar al 2994622253.