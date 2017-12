En realidad, explicó la damnificada al sitio Misnoticias, se trató de un engaño para acceder a su propiedad y apoderarse del dinero de su jubilación y otro monto que había cobrado por su trabajo de cuidar a un abuelo.

La mujer desvalijada, de 69 años, no habría dudado de las buenas intenciones de las ladronas, que se le cruzaron a la salida de un banco y le explicaron que se encontraban perdidas. De a poco, la fueron engatusando y la llevaron hasta la plaza.

Las estafadoras mostraron todo un arsenal de herramientas dramáticas para que la víctima no dudara de su situación y finalmente lograron que las llevara hasta su vivienda. Una vez en la propiedad, ubicada no muy lejos de la zona céntrica, una de las ladronas pidió ir al baño y mientras su cómplice seguía charlando con la vecina, consiguió apropiarse del dinero de la jubilación y otro monto que había cobrado por el cuidado de un abuelo. “Se fueron y al rato advertí que me habían sacado mi jubilación”, dijo en forma resignada la víctima.

En la jornada de hoy, la vecina se presentará a hacer la denuncia en la Comisaría Cuarta.