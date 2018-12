Le dieron domiciliaria al abusador de su hija y ahora teme por la vida de su familia

"Él tocaba y besaba a mi hija cuando era chiquita. Su abuela lo veía y nunca dijo nada", sentenció la mamá de la víctima de abuso.

Para septiembre de 2017 seguía libre y la familia de la nena se lo cruzó en reiteradas ocasiones en la calle a pesar de tener una restricción de acercamiento. Un mes después, fue trasladado al establecimiento penitenciario y el viernes 28 de diciembre de 2018 quedó, nuevamente, en libertad.

"Yo me enteré de que había salido por otras personas, a mi nadie me avisó. Me comunique con el fiscal y me respondió el sábado a la mañana comentándome que él también se había enterado tarde. Aunque tiene la tobillera yo no sé que nos puede llegar a pasar. Junto a mi hija vivimos bajo amenazas de muerte durante mucho tiempo", expresó la mamá en diálogo con LMC.

La víctima, quien actualmente tiene 16 años, continúa bajo asistencia psicológica desde que se animó a denunciar.

Por otra parte, la mujer sentenció: "Cuando se lo llevaron al penal se hizo el enfermo y pidió la domiciliaria porque no podía recibir el tratamiento médico que necesitaba. Dijo que era diabético y el médico le dijo que lo podían asistir en cualquier lugar, que no era necesario que saliera, pero igual le dieron el beneficio. También dice estar en silla de ruedas por haber sufrido un ACV, pero yo el año pasado lo vi caminando normalmente. Es un vivo".

Al respecto de las salidas transitorias, explicó que no podrá tomar medidas hasta febrero por la feria judicial y aseguró que recurrirá a las redes sociales para que la los vecinos estén alerta y tengan cuidado.

LEÉ MÁS

Un abusador acecha a la víctima