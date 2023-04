Le dieron ¡30 fechas!: "Pido disculpas, no escondo nada ni pienso en el retiro"

Transcurrían 61 minutos cuando el partido se alejó de lo futbolístico. La ventaja para los de Cipolletti era de 2 goles. Sin embargo, en pocos segundos todo se desbordó a partir de una acción y posterior reacciones. “Fueron esos cinco segundos. No tuvimos situaciones de encontronazos. Siento un empujón que me tira contra el alambrado y reaccioné así, mal. Los que me conocen saben que no es habitual”, lamentó el futbolista.

Melillán -32 años- comenzó su carrera en el 2008 y hace años que juega en la misma posición, allí en el fondo donde hay que imponer presencia, ser fuerte y estar firme para evitar los goles.

“Hace dos años que no me expulsan, ni dobles amarillas ni nada. He tenido partidos donde fui a trabar fuerte con jugadores de La Amistad o Pillma por ejemplo y no ha pasado nada más”, recordó sus escasos antecedentes de violencia dentro del campo.

image.png

“Las 30 fechas o la sanción que diga la Liga la voy a recibir sea cual sea. No pretendo que me bajen las fechas. No quiero, no me hace bien ni mal. Quiero que escuchen mi versión”, confesó.

La reunión entre ambos presidentes de los clubes involucrados fue a mitad de semana, sin embargo, San Isidro presentó una apelación que tendrá que ser revisada y analizada proximamente.

Pero el jugador aguarda por una llamada desde la Liga. “Estoy esperando el llamado para dar mi explicación. Quiero explicar yo lo que pasó y no que se hable por hablar”, aclaró.

Siente que su imagen se vio afectada por lo ocurrido y por la información que rápidamente circuló por todos lados. “Que no se diga la verdad es lo peor, yo no escondo nada. Es una situación fea la que se armó”, indicó.

image.png

Las consecuencias, además de sufrirlas él, también las viven ambos clubes con las suspensiones de las canchas y la posibilidad de llevar público visitante”.

“En esa reacción uno no piensa en todo lo que se va a generar después. Las suspensiones y todo lo que pasó con las canchas. Es un flash que termina mal y por eso quiero pedir disculpas”, amplió.

Pese a la mala semana vivida, el jugador se mostró tranquilo y seguro a la hora de hablar. Su familia, compañeros y ex compañeros le brindaron todo su apoyo.

“Recibí muchos mensajes de apoyo de mis ex compañeros, de chicos que están en Roca, Pillmatun, Chos Malal. Hablé con mis compañeros del plantel, hubo una charla con todo el grupo por lo que pasó”, contó.

La Liga Confluencia hace años viene lidiando con los problemas de violencia. Algunos más graves que otros, es cierto. Por ese desde un sector de San Isidro no entienden la cantidad de fechas que recibió Melillán.

”No fue una batalla campal, hubo corridas pero para separar. Es una situación de empujones y golpes donde los chicos corrieron para separar el tumulto. Fueron unos segundos. Yo me retiré y ni ví quien entró”, desdramatizó.

Más allá de la dura pena, Melillán tiene muy claro sus objetivos y no piensa en el retiro. “Yo no pienso bajar los brazos, para nada pienso en el retiro. Seguiré entrenando a la par del grupo, voy a seguir con mis compañeros. Lo que pasa en la cancha, queda en la cancha. No es motivo para pensar en hacer otra cosa”, afirmó.

Finalmente, el central se sinceró sobre su amor al deporte y los esfuerzos cotidianos para llevar adelante su pasión. “Uno no es profesional, juega por gusto, por placer, por amor al deporte. Uno hace un sacrificio todos los días. Levantarse temprano a trabajar casi todo el día. Ir a entrenar y dejarlo todo ahí. No es lo que se ve solamente el fin de semana en el partido”, concluyó.