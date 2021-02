Paralizado por el miedo, el pequeño le dio a los delincuentes la bicicleta en la que paseaba, que era de su papá, y su celular. Sin embargo, el susto no terminó allí, ya que uno de los ladrones lo amenazó -con el arma apoyada en su cabeza- y le dijo que corriera o le iba a disparar.

policía Le apuntaron con un arma en la cabeza a un nene de 13 años para robarle

"Mi hijo me contó más tarde, cuando ya no estaba tan nervioso, que él intentó correr lo más rápido que pudo pero no tenía fuerzas para hacerlo. Después se escondió atrás de un árbol y salió una señora con una camioneta de un garaje: le pidió ayuda y ella lo llevó a la vuelta de la manzana, donde estábamos nosotros", detalló.

Ahora el nene se encuentra en buen estado de salud y su padre agradeció que el hecho no hubiera pasado a mayores. Sin embargo, la bronca por la situación que le tocó vivir a su hijo de tan sólo 13 años aún sigue intacta. "Él está bien, pero tiene miedo. Hoy tenía que ir al gimnasio y no quiso. También me dijo que no íbamos a poder salir más a caminar juntos", confesó Mauro.

La denuncia, en tanto, la realizó la familia en la Comisaría Cuarta, aunque por jurisdicción debería haber sido radicada en la Unidad 32°. Sin embargo, este medio consultó por el hecho al jefe de la dependencia, Gustavo Moraga, quien confirmó que estaban al tanto de lo sucedido.

Los elementos robados

En cuanto a los objetos robados, Mauro comentó que se trata de una bicicleta Venzo Spark rodado 27,5 color negro con vetas azules y blancas. Mientras que el celular es un Motorola E6.