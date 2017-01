Un fuerte cruce a través de la red social Facebook protagonizaron la presidenta del Concejo Deliberante, María Elisa Lazzaretti,y la ex encargada del Área Mujer del Municipio, Mabel Pereyra.

Pereyra publicó en Facebook un texto denominado “carta abierta a la comunidad de Cipolletti”, expresando su indignación por el archivado proyecto de ordenanza que pretendía declarar la emergencia por violencia de género en la ciudad y la creación de un refugio para mujeres. En el escrito, Pereyra denominó como “un atropello la decisión de Lazzaretti, contra toda las mujeres que sufren violencia de género.

La presidenta del Deliberante no tardó en responder, y comentó: “Ahora no solo no le alcanzó con denigrar a miembros de mi familia sino que lo hace hacia mi rol. Usted miente alevosamente. Pero como yo no tengo nada que ocultar, voy a aclarar todas sus acusaciones en la fiscalía”, escribió, vaticinando alguna presentación judicial.

Pereyra, en respuesta, dijo “no me asustas Marisa, yo te conocí cuando no eras nadie y querías ser”.