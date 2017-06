El titular del nosocomio afirmó que la única baja que se produjo fue la de una médica generalista que decidió no ir más a trabajar al lugar, donde cumplía cuatro horas extra en el consultorio vespertino de los martes. “Fue una decisión personal, la doctora no quiere ir más al centro y no la podemos obligar. Son horas extra”, expresó. Aclaró, además, que otro clínico se encuentra de licencia porque está al cuidado de un familiar y se reincorporará el mes próximo. Indicó que hay un médico atendiendo ahora dos veces por semana y que hay tres especialistas que cumplen funciones algunos días por semana.

Sin embargo, se supo ayer que la única médica que está trabajando, y que pertenece al área de curaciones paliativas, no atiende más de tarde, por lo que han quedado en el aire 74 turnos ya otorgados a los vecinos. La facultativa no lo seguirá haciendo porque habría recibido una orden oficial para atender los dos días semanales que acude a El 30 en horas de la mañana únicamente, según denunciaron en el lugar.

La situación es complicada porque ya no hay posibilidad de dar turnos como antes y mucha gente que se acerca para cumplir con la tramitación de la Asignación Universal por Hijo no puede hacerlo y sufre por ello. El dirigente Víctor Alarcón dijo que el lunes pidió, con otra vecina, una entrevista con Lasry, quien no los recibió. Un secretario del hospital les dijo: “Todo esto viene de arriba”.